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НовостиОбщество19 сентября 2023 13:56

В Самаре бывший полицейский предстанет перед судом за сбыт наркотиков

Бывший самарский полицейский может оказаться в колонии
Алена ПРОВКИНА
Полицейский может оказаться в колонии

Полицейский может оказаться в колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ведомства утвердили обвинительное заключение по уголовному дело. Один из подозреваемых – бывший сотрудник полиции.

По информации прокуратуры Самарской области, экс-полицейский на момент преступления был начальником отделения тылового обеспечения. По версии следствия, бывший правоохранитель успел трижды продать наркотики, а также покушался на сбыт более 570 грамм запрещенных веществ.

Сотрудники ведомства в ходе расследования уголовного дела получили достаточные доказательства. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.