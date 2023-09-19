В Самаре бывший полицейский предстанет перед судом за сбыт наркотиков

Полицейский может оказаться в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ведомства утвердили обвинительное заключение по уголовному дело. Один из подозреваемых – бывший сотрудник полиции.

По информации прокуратуры Самарской области, экс-полицейский на момент преступления был начальником отделения тылового обеспечения. По версии следствия, бывший правоохранитель успел трижды продать наркотики, а также покушался на сбыт более 570 грамм запрещенных веществ.

Сотрудники ведомства в ходе расследования уголовного дела получили достаточные доказательства. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.