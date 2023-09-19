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НовостиОбщество19 сентября 2023 14:37

В одном из сел Самарской области появились тротуары и уличное освещение

В регионе реализуют нацпроект «Безопасные качественные дороги»
Алена ПРОВКИНА
Специалисты провели благоустройство

Специалисты провели благоустройство

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из сел Самарской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Исаклинском районе благоустроили уличные территории.

По информации пресс-службы правительства региона, подрядчики завершили капитальный ремонт участка трассы «Похвистнево – Сосновка» - «Урал», протяженность которого составила 15,3 км. Помимо работ на дороге в сельских поселения обустроили тротуары и установили уличное освещение.

Подрядчики оборудовали барьерными и пешеходными ограждениями участок дороги, установили новые дорожные знаки и обновили автобусные павильоны.