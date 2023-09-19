Инвесторы вложат почти 8 млрд рублей в развитие туризма Самарской области

В регионе реализуют два инвестпроекта

В Самарской области на развитие туризма планируют выделить 8 млрд рублей. В регионе сообщили о подготовке крупных инвестпроектов.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил о рассмотрении и одобрении проектов на заседании рабочей группы. Один из проектов – создание многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса. Его планируют построить в Ставропольском районе. Посетители смогут проходить водную реабилитацию, гидротерапию и восстановительные процедуры. Общая стоимость проекта составит 7,3 млрд рублей.

Также в регионе планируют построить многофункциональный туристический комплекс в районе Жигулевска. Эко-отель разместят на берегу Волги. Стоимость проекта – 418 млн рублей.

- За последние пять лет общий объем инвестиций в регион вырос на 70% и по итогам 2022 года составил почти 450 млрд рублей. Инвесторам интересна Самарская область и те условия работы, которые готов предоставить регион, - отметил Дмитрий Богданов.