Футболисту «КС» Ушакову вызвали скорую помощь во время матча с «Балтикой»

У Егора Ушакова черепно-мозговая травма. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Полузащитнику «Крыльев Советов» Егору Ушакову вызвали скорую помощь на стадион в Калининграде во время матча Кубка России против «Балтики». В одном из эпизодов футболист получил по голове, сообщает пресс-служба самарской команды.

- Игрок получил черепно-мозговую травму, нашему футболисту вызывали скорую помощь, - рассказали в «КС».

Матч четвертого тура группового этапа Кубка России «Балтика» - «Крылья Советов» проходит в эти минуты. После первого тайма впереди самарцы 1:0.