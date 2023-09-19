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НовостиСпорт19 сентября 2023 15:31

Футболисту «КС» Ушакову вызвали скорую помощь во время матча с «Балтикой»

В одном из эпизодов игрок получил черепно-мозговую травму
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
У Егора Ушакова черепно-мозговая травма.

У Егора Ушакова черепно-мозговая травма.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Полузащитнику «Крыльев Советов» Егору Ушакову вызвали скорую помощь на стадион в Калининграде во время матча Кубка России против «Балтики». В одном из эпизодов футболист получил по голове, сообщает пресс-служба самарской команды.

- Игрок получил черепно-мозговую травму, нашему футболисту вызывали скорую помощь, - рассказали в «КС».

Матч четвертого тура группового этапа Кубка России «Балтика» - «Крылья Советов» проходит в эти минуты. После первого тайма впереди самарцы 1:0.