В Самарской области водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии

Водитель сбил ребенка на переходе. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Сызрань Самарской области сотрудники полиции разыскивают нарушителя. Водитель сбил несовершеннолетнего и скрылся с места аварии.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, несовершеннолетний пешеход обратился в больницу и сообщил о травмах, полученных в результате аварии. Сотрудники полиции установили, что ранним утром водитель черного легкового автомобиля "Лада Гранта" сбил ребенка на улице Урицкого. Пешеход переходил дорогу по «зебре».

Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого и просят очевидцев ДТП позвонить в дежурную часть по номеру: 102.