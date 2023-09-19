В Самарской области бывшие сотрудники ГИБДД обвиняются во взяточничестве

Бывших сотрудников привлекли к ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кошкинском районе Самарской области в суд направили обвинительное заключение в отношении бывших сотрудников ГИБДД. Их подозревают во взяточничестве.

По информации прокуратуры Самарской области, в ноябре-декабре прошлого года командир ДПС и старший госинспектор во время личных встреч и телефонных разговоров потребовали от местного жителя передать через посредника деньги за обеспечение беспрепятственного проезда грузовика, перевозящего «опасный груз».

Помимо этого, бывшие сотрудники пообещали посредничество в решении аналогичного вопроса с коллегами из другого района. Всего сотрудники полиции получили 160 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд.