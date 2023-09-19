В Самаре открылась выставка-форум «Промышленный салон»

Выставка открылась 19 сентября

В Самаре в выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась выставка «Промышленный салон». Программа мероприятия посвящена оборонно-промышленному комплексу.

По информации пресс-службы правительства региона, на выставке продемонстрировали более полусотни единиц техники. 20 сентября в регион прибудут участники из Китая, они покажут возможности своего оборудования, востребованного региональной промышленностью.

Участниками выставки стали производители и поставщики оборудования для металлообработки. Форум продлится еще три дня, в течение которых также пройдут многоформатные мероприятия сразу по нескольким темам.