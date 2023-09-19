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НовостиОбщество19 сентября 2023 16:57

В Самарской области выявили нарушения в сфере энергоснабжения

В одном из районов нарушили правила эксплуатации ЛЭП
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники ведомства внесли представление должностному лицу

Сотрудники ведомства внесли представление должностному лицу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челно-Вершинском районе Самарской области выявили нарушения в сфере энергоснабжения. В регионе нарушили требования закона.

По информации прокуратуры Самарской области, в селе Чувашское и селе Старое Эштебенькино сотрудники ведомства выявили нарушения в эксплуатации линии электропередач. Владелец объекта не принял мер, исключающие попадание посторонних людей, также не обозначил расцветку фаз, позволяющая определить фазировку оборудования.

Помимо этого, проводники не предохранили от коррозии. Должностному лицу внесли представление.