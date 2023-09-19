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НовостиОбщество19 сентября 2023 17:14

В Самаре модернизируют лечебный корпус для участников СВО

Закон о тишине не будет распространяться на объект во время строительства
Алена ПРОВКИНА
В регионе прошло заседания. Фото: Самарская губернская Дума

В регионе прошло заседания. Фото: Самарская губернская Дума

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области приняли решение внести изменения в закон «Об обеспечении тишины и покоя». На территории региона временно разрешили шуметь при строительстве 426-го военного госпиталя.

По информации Самарской губернской Думы, на территории региона планируют оказывать своевременную и качественную медпомощь участникам СВО на базе госпиталя. В нем планируют модернизировать лечебный корпус на 100 коек. Здание расположено на территории военного городка в областном центре, в границах улиц: Осипенко, Циолковского, Невской и Лесной.

Чтобы ускорить работы, депутаты приняли решение не распространять требование тишины в ночное время. Мера будет носить временных характер и будет действовать до 31 декабря 2023 года.