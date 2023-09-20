В Самаре планируют установить новые светофоры до 1 ноября

Общая стоимость контракта составляет 1,5 миллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют увеличить количество светофоров и установить информационные сетки на перекрестках дорог. Открытый конкурс на поиск подрядчика объявило региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

Согласно информации с сайта госзакупок, в областной столице планируется установка светофоров на пересечениях Московского шоссе с улицами ХХII Партсъезда, Ново-Вокзальной, Луначарского, Дальней и проспектом Кирова. Кроме того, новые светофоры появятся на пересечениях улицы Ново-Садовая с улицей Соколова и проспектом Масленикова, а также на перекрестке улицы Ногина с Красноглинским шоссе. Также на некоторых улицах появятся информационные световые секции, улучшающие уровень безопасности на дорогах. Такие нововведения ожидаются на улицах Ново-Садовая, Демократическая, а также на Московском, Красноглинском и Волжском шоссе.

Общая стоимость контракта составляет 1,5 миллиона рублей, и подрядчику предстоит выполнить все работы до 1 ноября 2023 года. В рамках этого контракта также планируется установка новых светофоров в Отрадном на перекрестке трассы Самара - Бугуруслан и улицы Буровиков.

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