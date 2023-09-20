Самарский офтальмолог рассказал, как позаботиться о здоровье глаз

Болезни глаз часто не имеют настораживающих симптомов в начале заболевания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующий офтальмологическим микрохирургическим отделением №4 Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского, врач-офтальмолог высшей категории, Илья Казаков, предостерегает самарцев от недооценки заботы о своем зрении. Распространенные заболевания сетчатки часто начинаются без заметных симптомов. Единственным способом обнаружить их на ранних стадиях является регулярный офтальмологический осмотр.

Медик советует всем, кто достиг возраста 40 лет и старше, проводить хотя бы один раз в год полный офтальмологический осмотр, даже если нет видимых проблем со зрением. Многие заболевания могут развиваться незаметно и влиять на зрение только на поздних стадиях. Врач рекомендует обращать внимание на следующие признаки, которые могут свидетельствовать о проблемах со зрением и требовать немедленной консультации. К специалисту следует обратиться при большом количестве плавающих помутнений, ярких вспышках перед глазами, а также при затуманенном или искаженном зрении, при котором прямые линии выглядят волнистыми.

Помимо регулярных визитов к офтальмологу, соблюдение здорового образа жизни может существенно снизить риск заболеваний глаз. Илья Казаков рекомендует отказаться от курения, использовать солнцезащитные очки при ярком солнечном свете. Врач советует обратить внимание на питания. Необходимо, чтобы оно включало достаточное количество витаминов. Отметим, что не следует забывать об умеренных физических нагрузках. На здоровье глаз могут повлиять и стрессовые ситуации.

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