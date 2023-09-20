В Самарской области около трассы М-5 построят новое кладбище

Территорию под новое кладбище приобрела администрация Жигулевска / Фото: vk.com/suhih_ilya

В Самарской области планируют построить новое кладбище. Его хотят разместить около трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Жигулевска Илья Сухих.

- Все мы знаем, что на нашем городском кладбище заканчиваются места для захоронения. Проблема стоит остро уже не первый год. К сожалению, на территории Жигулевска нет земель, где можно было бы расположить новое кладбище. Поэтому мы приобрели участок в Ставропольском районе, - поделился мэр.

Новое кладбище планируют расположить в районе 958 км трассы М-5 «Урал». Недавно чиновники посетили эту территорию и осмотрели ее. Они определили место, с которого начнут захоронения, и наметили, где организовать первые подъездные пути. Сроки реализации проекта пока неизвестны.

Здесь планируется расположить новые места захоронения / Фото: vk.com/suhih_ilya

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