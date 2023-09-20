Самарцы попросили губернатора построить новый ипподром в городе

Сейчас на месте бывшего ипподрома торговые центры и многоэтажки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары обратились к губернатору с просьбой о строительстве ипподрома в городе. Однако, как пояснили чиновники, такой проект в настоящее время не планируется реализовывать.

– В настоящее время строительство ипподрома в рамках муниципальной программы развития физической культуры и спорта в Самаре на 2020-2025 годы не планируется. При дальнейшем развитии спортивной инфраструктуры города будут учтены пожелания жителей по размещению спортивных объектов, – заявили в ответ на обращение жителей в департаменте физической культуры и спорта Самары.

Старый самарский ипподром, который перестал функционировать с 2010 года, ранее был одним из крупнейших конно-спортивных центров в Поволжье. На ипподроме часто проводились различные соревнования, включая конные, скаковые и беговые гонки. Также здесь проходили крупные культурные мероприятия, концерты, мотогонки и собачьи бега.

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