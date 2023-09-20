В Самаре власти отказали «Вираж-Спецстрою» в строительстве высоток без парковок

Компания собиралась построить высотки с недостаточным количеством парковочных мест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре власти отказали ООО «Вираж-Спецстрой» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Компания собиралась построить высотки с недостаточным количеством парковочных мест в Кировском районе города. Речь идет о земельных участках площадью 288 кв. м на проспекте Кирова, 255, площадью 4518 кв. м и 213 кв. м.

Согласно проекту, многоэтажная жилая высотная застройка предполагала 0,16

парковочных мест на одну квартиру. Решение об отказе было принято на основании отрицательных голосов членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки.

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