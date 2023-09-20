Самарцы стали чаще путешествовать на двухэтажных поездах

Двухэтажные поезда оснащаются современными системами поддержания микроклимата / Фото: РЖД

Жители Самарской области стали чаще путешествовать на двухэтажных поездах. С января по август 2023 года, подобными вагонами воспользовались более 1,6 млн пассажиров, что составляет рост на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщила сама организация.

Увеличение количества пассажиров в значительной степени связано с расширением географии маршрутов, на которых используется данный тип подвижного состава. Например, с конца мая поезд №357/358 «Уфа – Самара – Имеретинский Курорт» начал курсировать в двухэтажном исполнении. Кроме того, через месяц таким же составом запустили на юг страны один из самых популярных поездов №571/572 «Самара – Анапа». На сегодняшний день по Куйбышевской железной дороге курсируют 7 пар двухэтажных поездов на 7 маршрутах.

Для удобства и безопасности пассажиров подобные поезда оснащаются современными системами поддержания микроклимата. В каждом купе для пассажиров предусмотрены розетки для зарядки телефонов и других устройств. Также все двухэтажные поезда адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями.

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