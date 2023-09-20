Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2023 11:59

В Самаре сотруднику компании не выплатили почти 400 тысяч рублей

Работодатель задолжал сотруднику зарплату за несколько месяцев
Алена ПРОВКИНА
Деньги взыскали с компании

Деньги взыскали с компании

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары местный житель обратился за помощью к правоохранителям. Ему не выплачивали заработную плату в течение нескольких месяцев.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства проверили ООО «Альянс» на соблюдение трудового законодательства. Оказалось, организация в течение полугода не выплачивала сотруднику заработную плату. Самарцу задолжали 389 тысяч рублей. При этом, у организации имелись средства, чтобы выплатить долг, но ответственные лица не спешили решить проблему.

Правоохранители взыскали сумму долга. Возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле.