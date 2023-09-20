В Самаре сотруднику компании не выплатили почти 400 тысяч рублей

Деньги взыскали с компании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары местный житель обратился за помощью к правоохранителям. Ему не выплачивали заработную плату в течение нескольких месяцев.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства проверили ООО «Альянс» на соблюдение трудового законодательства. Оказалось, организация в течение полугода не выплачивала сотруднику заработную плату. Самарцу задолжали 389 тысяч рублей. При этом, у организации имелись средства, чтобы выплатить долг, но ответственные лица не спешили решить проблему.

Правоохранители взыскали сумму долга. Возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле.