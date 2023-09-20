В Самаре 23-летний аналитик перевел мошенникам более 700 тысяч рублей

Самарец поверил лже-специалисту и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 23-летний местный житель, который работает аналитиком в одном из обществ с ограниченной ответственностью, стал жертвой мошенников и перевел аферистам более 700 тысяч рублей.

— В мессенджере парню написал незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что служба безопасности банка зафиксирована попытку хищения денег с его счета, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги якобы на безопасный счет. Самарец поверил лже-специалисту и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. В результате он перевел на продиктованный счет мошенника более 700 тысяч рублей.

После совершения операций звонивший перестал выходить на связь. Спустя время молодой человек понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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