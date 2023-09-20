В Самару 5 октября привезут ковчег с мощами Георгия Победоносца

Святыню привезут в Самару в рамках Всероссийского молебна о победе / Фото: vk.com/thewisdomofgod

Этой осенью в Самару привезут православную святыню — ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Его разместят в Софийском соборе (ул. Соколова, 1а).

Святыню привезут в Самару в рамках Всероссийского молебна о победе. Это общенародная акция в поддержку русского воинства. Ковчег с мощами Георгия Победоносца будет пребывать в Софийском храме с 5 по 7 октября 2023 года.

Напомним, великомученик Георгий Победоносец — один из самых почитаемых среди многих христианских народов святых. Он считается покровителем воинов и всех, кто оказался в зоне военных действий и подвергается опасности. Ему молятся о защите от врагов и людской злобы, об обретении мира, об утешении в бедах и о поддержке в тяжелых жизненных ситуациях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал