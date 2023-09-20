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НовостиОбщество20 сентября 2023 13:38

Самарцам рассказали, как организовать безопасный быт пенсионерам

Врач рассказал, как падения влияют на организм в пожилом возрасте
Алена ПРОВКИНА
Врачи рассказали, как организовать быт

Врачи рассказали, как организовать быт

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали, как организовать безопасный быт пенсионерам. Заведующая гериатрическим отделения Светлана Брыклякова поделилась профилактикой падений.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, падения в пожилом возрасте – одни из самых главных гериатрических синдромов. Они могут происходить из-за нерационально обустроенного быта и домашней обстановке. Врач отметила, что в результате падения пожилые люди могут получить переломы: шейки бедра, кистей рук, костей таза и позвонков.

Основными причинами падения в пожилом возрасте являются: мышечная слабость, нарушение походки, остеопороз, нарушение памяти и небезопасный быт. Пожилому человеку следует объяснить, что не нужно доставать предметы с верхних полок и антресолей. Обстановка должна быть удобной и безопасной.