Самарцам рассказали, как организовать безопасный быт пенсионерам

Врачи рассказали, как организовать быт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали, как организовать безопасный быт пенсионерам. Заведующая гериатрическим отделения Светлана Брыклякова поделилась профилактикой падений.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, падения в пожилом возрасте – одни из самых главных гериатрических синдромов. Они могут происходить из-за нерационально обустроенного быта и домашней обстановке. Врач отметила, что в результате падения пожилые люди могут получить переломы: шейки бедра, кистей рук, костей таза и позвонков.

Основными причинами падения в пожилом возрасте являются: мышечная слабость, нарушение походки, остеопороз, нарушение памяти и небезопасный быт. Пожилому человеку следует объяснить, что не нужно доставать предметы с верхних полок и антресолей. Обстановка должна быть удобной и безопасной.