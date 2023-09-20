Самарские полицейские провели профориентационные мероприятия со школьниками

Полицейские рассказали ребятам об учебе. Фото: МВД по региону

В Самарской области сотрудники полиции провели профориентационные мероприятия со школьниками. Старшеклассники узнали о специальностях в вузах МВД.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, выпускникам школ рассказали о порядке поступления в вузы системы МВД, особенностях учебного процесса и различных направления деятельности сотрудников полиции. Также школьники узнали о том, чему уделяют внимание при отборе кандидатов на службу.

В завершении встречи сотрудники правоохранительных органов ответили на интересующие вопросы и пожелали ребятам успешной учебы.