В Самарской области одобрили инициативу снижения расходов регионального бюджета

Законопроект одобрили члены регионального правительства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 20 сентября 2023 года, на заседании правительства Самарской области одобрили инициативу снижения расходов регионального бюджета. Министерство образования и науки региона подготовило законопроект, предполагающий изменения регионального закона.

Речь идет «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области». Согласно законопроекту предусмотрено установление налоговой льготы 2,2% от базовой ставки путем освобождения от уплаты налога на имущество. Воспользоваться льготой смогут организации, заключившие концессионные соглашения с Самарской областью.

Если законопроект будет принят, то платежи по концессионному соглашению снизятся и на сумму налога на имущество организаций, и на НДС. По предварительным расчетам, бюджетная эффективность такой льготы составит 181,3 миллионов рублей.

Председатель правительства региона отметил, что это абсолютно правильная инициатива, которая ведет к прямой экономии средств регионального бюджета. Законопроект одобрили члены регионального правительства, далее он поступит на рассмотрение в самарскую Губдуму.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал