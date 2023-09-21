В Самарской области одобрили инициативу снижения расходов регионального бюджета

Законопроект одобрили члены регионального правительства.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В среду, 20 сентября 2023 года, на заседании правительства Самарской области одобрили инициативу снижения расходов регионального бюджета. Министерство образования и науки региона подготовило законопроект, предполагающий изменения регионального закона.
Речь идет «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области». Согласно законопроекту предусмотрено установление налоговой льготы 2,2% от базовой ставки путем освобождения от уплаты налога на имущество. Воспользоваться льготой смогут организации, заключившие концессионные соглашения с Самарской областью.
Если законопроект будет принят, то платежи по концессионному соглашению снизятся и на сумму налога на имущество организаций, и на НДС. По предварительным расчетам, бюджетная эффективность такой льготы составит 181,3 миллионов рублей.
Председатель правительства региона отметил, что это абсолютно правильная инициатива, которая ведет к прямой экономии средств регионального бюджета. Законопроект одобрили члены регионального правительства, далее он поступит на рассмотрение в самарскую Губдуму.
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