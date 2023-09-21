Многие самарцы готовы сменить город ради зарплаты

Многие горожане готовы переехать Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре многие местные жители готовы сменить свой мегаполис на небольшой город ради зарплаты. Горожане приняли участие в опросе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, принять приглашение в небольшой город готовы 56% респондентов. Против такой идеи выступают 33% респондентов, еще 11% горожан признались, что не определились в решении и воздерживаются от ответа.

Также переехать готовы жители Омска, Новосибирска, Красноярска, Волгограда и Перми. Опрошенные считают, что новые возможности и люди – это интересно.