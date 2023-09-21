Глава самарской Росгвардии Александр Эсауленко подал рапорт об увольнении

Александр Эсауленко возглавлял самарскую Росгвардию с 2017 года / Фото: 63.rosguard.gov.ru

В Управлении Росгвардии по Самарской области грядут кадровые перестановки. Начальник ведомства, генерал-майор полиции Александр Эсауленко решил покинуть службу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

- На прошлой неделе Александр Эсауленко подал рапорт об увольнении. Документы на его освобождение от должности уже направлены в администрацию президента РФ, - написал парламентарий.

Напомним, Александру Эсауленко 58 лет. Он родом из Краснодара. В органах внутренних дел служит с 1994 года. Начинал карьеру с должности дежурного пункта централизованной охраны ОВО при УВД Прикубанского округа Краснодара. В 2008 году занял пост начальника УВО при ГУВД по Краснодарскому краю. В июле 2012 года Александр Эсауленко возглавил ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю». Должность руководителя самарской Росгвардии он занимал с октября 2017 года.

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