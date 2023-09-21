Многодетного самарца вернули домой из зоны СВО

Вернуть военнослужащего домой попросила его супруга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области вернули домой одного из участников СВО. Это многодетный отец из Сергиевского района. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

По словам омбудсмена, ранее к ней обратилась супруга военнослужащего. На тот момент она была беременна третьим ребенком. Женщина попросила вернуть мужа домой, к семье.

- После рождения третьего ребенка наши обращения в интересах многодетной семьи рассмотрели командующий объединенной группировкой войск Минобороны РФ, глава Минсоцдема Самарской области, глава и прокуратура Сергиевского района, а также командование войсковой части, в которой проходил службу многодетный отец, - рассказала Ольга Гальцова.

По ходатайству командира войсковой части было решено уволить самарца и вернуть его в семью. Недавно супруга мужчины позвонила омбудсмену и поблагодарила за оказанную помощь.

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