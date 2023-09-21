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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 7:58

В Самаре сотрудник автосервиса украл у работодателя 500 тысяч рублей

Самарец понесет ответственность за присвоение денег
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемого задержали

Подозреваемого задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудник автосервиса предстанет перед судом. Мужчина украл у работодателя полмиллиона рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый предложил работодателю оказать помощь в покупке машины из города Владивосток. Мужчина планировал перепродать автомобиль на более выгодных условиях. Владелец автосервиса согласился и передал сотруднику 500 тысяч рублей. После чего злоумышленник отключил свой телефон и перестал выходить на связь.

Потерпевший обратился в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника. Он признался, что потерял деньги и не хотел признаваться в этом работодателю, поэтому в тот же день уехал из города. Уголовное дело направили в суд.