Самарцам нужно будет заключить договоры на обслуживание газового оборудования

Новые правила обслуживания внутридомового газового оборудования вступили в силу с 1 сентября 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в закон о газоснабжении в России. Теперь жителям Самары нужно будет заключить договоры на обслуживание газового оборудования. Об этом на круглом столе в пресс-центре «КП-Самара» рассказала глава ГЖИ региона Виктория Каткова.

Новые правила обслуживания внутридомового газового оборудования предусматривают обязательное заключение договоров с газораспределительной организацией. Регулятор вводит незыблемый принцип: один дом - один договор. Иными словами, жителей обязывают заключить комплексный договор не только на газоснабжение, но и на обслуживание газового оборудования.

Напомним, за состояние газового внутридомового и внутриквартирного оборудования несет ответственность собственник. Но это не значит, что каждый жилец многоквартирного дома должен иметь личный договор с газораспределительной организацией. На общем собрании жильцов многоквартирного дома полномочия по заключению такого комплексного договора могут быть делегированы управляющей компании.

Внести изменения в устав организаций собственников жилья и УК в связи с вступлением в силу изменений в закон, а также провести общие собрания жильцов необходимо до конца года. С 1 января 2024 года все действующие договоры, заключенные не с газораспределительными организациями, утрачивают силу. При отсутствии договора на обслуживание газового оборудования регулятор наделяет правом поставщика отключать подачу газа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.