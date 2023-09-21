Покупка заграничной пряжи обошлась пенсионерке из Самары в миллион рублей

В течение трех месяцев пенсионерка по указанию лже-специалиста вкладывала по несколько тысяч в ценные бумаги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце июня этого года в Самаре 75-летнюю местную жительницу обманули мошенники. Покупка заграничной пряжи обошлась ей в миллион рублей.

— Пенсионерка была на своей даче, когда решила приобрести пряжу. На сайте, где предлагался целый набор с подходящими материалами, она оформила заявку на доставку товара. Спустя сутки в мессенджере ей ответил незнакомец, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Он предложил выгодно инвестировать на электронной бирже. Женщина заинтересовалась предложением и, следуя инструкции собеседника, внесла более 50 тысяч рублей в покупку акций с помощью. В течение трех месяцев она по указанию лже-специалиста вкладывала по несколько тысяч в ценные бумаги.

В итоге новый знакомый предложил помочь и вести дела, для этого пенсионерка продиктовала код из смс. После отправки данных с ее счета списалось более миллиона рублей, а она оказалась в «черном списке». Очередная жертва мошенников обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал