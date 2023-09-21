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НовостиОбщество21 сентября 2023 8:35

В Самаре сократилось число случаев воровства крышек люков

Специалисты рассказали о снижении случаев воровства
Алена ПРОВКИНА
Пункты приема все реже принимают ворованные люки

Пункты приема все реже принимают ворованные люки

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании рассказали о снижении случаев воровства. Горожане стали меньше воровать крышек колодцев.

По информации «РКС-Самара», в текущем году зафиксировано незначительное снижение случаев воровства крышек канализационных люков. В прошлом году за восемь месяцев злоумышленники похитили 170 крышек, в 2023 году – 101 крышку. Специалисты отмечают, что горожан лишают способов сбыта краденного, пункты приема металла все реже принимают разбитые крышки.

Помимо этого, злоумышленников привлекают к уголовной ответственности. Сотрудники компании все чаще устанавливают полимерно-песчаные крышки взамен чугунных.