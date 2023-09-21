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НовостиОбщество21 сентября 2023 8:44

Учебная контртеррористическая операция пройдет в «Курумоче» Самарской области

В самарском аэропорту УФСБ проведет учения по выявлению условных террористов
Ирина СИНЕГУБОВА
Местом предстоящих учений стал объект воздушного транспорта.

Местом предстоящих учений стал объект воздушного транспорта.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области предупредили об антитеррористическом учении. Оно проводится в четверг, 21 сентября, на территории Самары, а также Красноярского и Волжского районов. Об этом сообщили в УФСБ по Самарской области.

— Мероприятие предполагает проведение учебной контртеррористической операции на территории международного аэропорта «Курумоч», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе учения специалисты отработают тактику действий межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области. Речь идет о комплексе мероприятий для поиска и пресечение деятельности условных членов диверсионно-террористических групп. Местом предстоящих учений стал объект воздушного транспорта.

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