Учебная контртеррористическая операция пройдет в «Курумоче» Самарской области

Местом предстоящих учений стал объект воздушного транспорта.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жителей Самарской области предупредили об антитеррористическом учении. Оно проводится в четверг, 21 сентября, на территории Самары, а также Красноярского и Волжского районов. Об этом сообщили в УФСБ по Самарской области.
— Мероприятие предполагает проведение учебной контртеррористической операции на территории международного аэропорта «Курумоч», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В ходе учения специалисты отработают тактику действий межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области. Речь идет о комплексе мероприятий для поиска и пресечение деятельности условных членов диверсионно-террористических групп. Местом предстоящих учений стал объект воздушного транспорта.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал