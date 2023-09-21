В Самаре пройдет физико-техническая контрольная с 28 сентября по 5 октября

Самарцы смогут принять участие в контрольной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей приглашают принять участие в масштабной физико-технической контрольной «Выходи решать!». Горожане могут проверить свои знания.

По данным пресс-службы, контрольная по физике, математике, информатике и биологии пройдет на технологической платформе. В прошлом году свои знания проверили около 100 тысяч человек из 73 регионов страны и более чем из 30 стран. В областном центре и по всей Самарской области горожане могут принять участие в контрольной после предварительной регистрации.

Также организаторы предоставили офлайн площадки для проведения контрольной: школа №10, школа №137, СФ СамГТУ в Сызрани, ГБПОУТ БАТ в Безенчуке, «Школа Южного города». Задачи будут не сложнее уровня знаний для учеников 8-9 класса. Для решения участникам будет отведено 60 минут.