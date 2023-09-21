В Самарской области родился уникальный ребенок-гермафродит

Ребенок с признакамми обоих полов впервые родился в Самарской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области родился необычный ребенок. У него половые признаки и мальчика, и девочки. Такое явление называется гермафродитизм. Оно встречается довольно редко. Об этом «КП-Самара» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

- Согласно официальной статистической отчетности в период с 2018 по 2022 год включительно, в Самарской области впервые был зарегистрирован один ребенок с гермафродитизмом, - рассказали в Минздраве Самарской области.

В ведомстве отмечают, что официальных статистических данных о количестве пациентов с истинной формой гермафродитизма нет. Однако предполагаемая частота выявления таких детей составляет один на 83 тысячи рождений. В Самарской области обследование и лечение детей с подобным диагнозом проводится в центре охраны репродуктивного здоровья на базе больницы им. В.Д. Середавина. При необходимости там проводят телемедецинские консультации, по их результатам юного пациента могут направить в федеральный центр.

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