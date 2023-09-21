Почти половина российских предпринимателей использует искусственный интеллект в работе

78% опрошенных предпринимателей считают технологии ИИ полезными / Фото: sberbusiness.live

Представители малого и микробизнеса рассказали, знакомы ли они с понятием «Искусственный интеллект» и используют ли эту технологию в своей работе. В опросе, проведенном Минэкономразвития РФ, Сбером и Фондом «Общественное мнение», приняли участие 500 человек по всей России.

Исследование показало, что 75% опрошенных предпринимателей знают, что такое ИИ и где его применяют (нейросети для генерации текстов, изображений и видео, роботы, чат-боты, голосовые помощники, распознавание лиц). 45% респондентов заявили, что применяют технологии ИИ в работе, а 72% пользуются ими в личных целях.

Лучше всего понимают суть новых технологий люди 18–39 лет: 83% из них смогли назвать несколько видов искусственного интеллекта. А вот почти четверть респондентов от 56 лет и старше затруднились с ответом.

Чаще всего за последний год предприниматели использовали в работе сервисы для распознавания речи и перевода ее в текст (16% опрошенных), автоматизации взаимодействия с клиентами (13%), генерации текстов, изображений и видео (13%), распознавания и анализа изображений (13%), настройки рекомендательных систем, рекламы и рассылок (11%), анализа данных и прогнозирования (11%).

78% предпринимателей считают технологии ИИ полезными. Среди основных преимуществ: высвобождение времени сотрудников для других задач (56%), высокая скорость (50%) и денежная экономия (35%).

Владельцы малого бизнеса, которые еще не пользовались искусственным интеллектом, прохладно относятся к самой идее внедрять в работу эти технологии. Лишь 13% из них проявили заинтересованность и планируют использовать интеллектуальные системы в рабочих процессах.

- Результаты исследования показывают, что предприниматели в целом относятся к идее применения ИИ позитивно: доля оптимистов намного выше, чем скептиков и алармистов. Опасений, что роботы полностью заменят людей, у большинства бизнесменов нет. С другой стороны, лишь каждый шестой предприниматель всерьез интересуется новыми технологиями, - отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

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