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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 10:09

В Самаре пропала 9-летняя девочка

Школьница ушла из дома погулять и пропала в Самаре
Анастасия ФИЛАТОВА
Мать девочки заявила о ее пропаже в полицию утром 21 сентября

Мать девочки заявила о ее пропаже в полицию утром 21 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пропала 9-летняя девочка. Вечером в среду, 20 сентября 2023 года, она ушла из дома в Железнодорожном районе и до сих пор не вернулась.

- Вчера в 19:00 девочка пошла гулять на улицу. Мама поначалу не обратила на это внимание. Однако час назад обратилась в полицию, - рассказал «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Пока подробной информации о пропаже девочки нет. В ДПСО «ЛизаАлерт» сообщили, что сейчас идет сбор информации. Организация собирает актив для поисков ребенка.

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