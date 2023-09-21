Две фуры столкнулись и загорелись на трассе в Самарской области 21 сентября

Авария произошла вблизи села Озерки в Волжском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в четверг, 21 сентября 2023 года, на трассе А-300 в Волжском районе произошло серьезное ДТП. После села Подъем-Михайловка столкнулись две фуры. Очевидцы поделились в соцсетях видео с места происшествия.

- Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Волжском районе, на трассе А-300. Также на месте находится руководство территориального отдела внутренних дел. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в 13:35 вблизи села Озерки произошло лобовое столкновение двух большегрузов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По словам свидетелей происшествия, автомобили после столкновения загорелись. Они сообщают о сильном пожаре. Одна из фур почти полностью перегородила проезжую часть, вторая скатилась в кювет. Информации о пострадавших пока нет.

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