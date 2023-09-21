В Самаре часть компаний предлагают зарплату по итогам собеседования

Не все работодатели озвучивают условия сотрудникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 6 из 10 компаний озвучивают зарплату сотрудникам только по итогам собеседования. Представители организаций ответили на вопросы аналитиков.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, уровень дохода по «договоренности» встречается только в 6-8% вакансий. В большинстве случаев, рекрутеры стараются выгодно нанять сотрудников, 61% представителей компаний устанавливает оклад по итогам собеседования, 31% работодателей изучает зарплатные ожидания, чтобы создать конкуренцию.

При этом, эксперты считают, что 11% работодателей хотят найти хороших сотрудников на маленькую зарплату.