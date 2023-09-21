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НовостиОбщество21 сентября 2023 10:44

В Самаре жена генерала дала советы, как помочь мужьям вернуться к мирной жизни

Региональный руководитель КСВО предложила помогать семьям, где появились проблемы после возвращения бойцов с фронта
Ирина СИНЕГУБОВА
Колотовкина уверяет, что именно женщины могут и должны вытаскивать мужа со дна.

Колотовкина уверяет, что именно женщины могут и должны вытаскивать мужа со дна.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жена командарма, директор фонда «Звезда и Лира», региональный руководитель КСВО Екатерина Колотовкина рассказала, какие рекомендации помогут жительницам региона в адаптации мужей после СВО к мирной жизни.

— История с девушкой, у которой муж пьет и звереет, к сожалению, не первая и не последняя. Об этом не принято и стыдно говорить, а семьи распадаются. И это только начало, — написала Колотовкина в своем телеграм-канале.

Супруга генерала отмечает, что человек, который вернулся с фронта, не будет слушать психологов, сидя в кресле уютного кабинета, поэтому нужны другие меры. Она предлагает привлечь участников афганской и чеченской компании, которые встряхнут и подставят плечо.

Также Колотовкина уверяет, что именно женщины могут и должны вытаскивать мужа со дна, однако им нужно знать, что делать и куда обратиться. Она предлагает этим заняться КСВО и подключить специалистов с других ведомств.

— Можно анонимно помогать таким семьям, разработать онлайн тренинг. Уверена, любовь творит чудеса, и мы женщины России вместе поможем и поддержим наших ребят, вернувшихся с фронта, — сказала Екатерина.

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