Самара вошла в тройку регионов с самыми дешевыми отелями для командировок

Самара попала в топ городов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара попала в топ городов с самыми дешевыми отелями для командировок. Средняя стоимость проживания составляет – 4 575 рублей за сутки.

По информации банка «Точка», в среднем командировки российскому бизнесу обходятся в 39 319 рублей, что на 16% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В эту сумму входят: средняя стоимость перелета туда-обратно (в эконом-классе), средняя стоимость проживания и суточные выплаты. Специалисты отмечают, что чаще всего в командировки летают представители сфер: строительство, реклама, разработка компьютерного программного обеспечения, промышленного производства и спорта.

Самара стала одни из самых доступных направлений для командировок. Областной центр расположился на третьем месте в рейтинге городов.