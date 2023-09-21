Традиционные «Есенинские чтения» пройдут 23 сентября в Ширяево

Село Ширяево приглашает любителей поэзии на «Есенинские чтения». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На берегу Волги, в живописном селе Ширяево Самарской области организуется традиционное мероприятие – «Есенинские чтения». Мероприятие состоится в субботу, 23 сентября, на уличной сцене ДК «Родник».

На сцене на фоне живых декораций осеннего леса и портрета знаменитого русского поэта Сергея Есенина, выступят чтецы и музыканты из разных уголков Самарской области. Празднование, посвященное дню рождения великого поэта, проводится литературной общественностью ежегодно. Чтения организовывают на родине поэта Александра Ширяевца, который был любимым другом и единомышленником Сергея Есенина.

«Есенинские чтения» начались в 1976 году благодаря группе самарских поэтов, которые решили возродить память о любимом поэте. Каждый год на это мероприятие приезжают любители творчества Сергея Есенина со всей России, чтобы принять участие в этом неповторимом событии, объединяющем всех почитателей его поэзии.

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