В Самаре ищут подрядчика для реконструкции здания под детский хоспис

Подрядчик должен будет выполнить условия контракта до октября 2024 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили торги на проектирование и реконструкцию здания, расположенного по улице 22 Партсъезда, 14 в Советском районе. В обновленном доме хотят открыть детский хоспис на 10 койко-мест. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет управление капитального строительства Самарской области. На необходимые услуги готовы выделить почти 14 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 13 772 038 рублей.

Объявление было размещено 15 сентября, окончание подачи заявок запланировано на 2 октября, а победителя выберут 10 октября. Подрядчик должен будет выполнить условия контракта до октября 2024 года. Средства на реконструкцию поступят из регионального бюджета.

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