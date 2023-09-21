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НовостиОбщество21 сентября 2023 11:58

В Самарской области возводят фельдшерско-акушерские пункты в двух селах

В регионе реализуют нацпроект «Здравоохранение»
Алена ПРОВКИНА
В регионе возводят ФАПы. Фото: минздрав Самарской области

В регионе возводят ФАПы. Фото: минздрав Самарской области

В Красноармейском районе Самарской области продолжают возводить фельдшерско-акушерские пункты. В регионе реализуют национальный проект «Здравоохранение».

По информации министерства здравоохранения Самарской области, строительство удалось начать раньше срока. На участках смонтировали каркасы модульных зданий, строители также приступили к устройству фасада и благоустройству прилегающей территории. В подразделения направили новое оборудование, чтобы оказать неотложную и экстренную помощь местным жителям.

В этом году уже обновили ФАП в поселке Софинский, где уже получают помощь порядка 400 местных жителей.