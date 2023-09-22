В Самаре психиатр рассказал, как уберечь себя и близких от болезни Альцгеймера

На поздней стадии болезни Альцгеймера у человека потеряна ориентация в месте и времени. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист психиатр минздрава Самарской области и главный врач самарской психиатрической больницы Михаил Шейфер рассказал о факторах риска, профилактике и доступных методах лечения болезни Альцгеймера.

— При данном заболевании происходит дегенерация клеток в головном мозге, вследствие чего нарастают расстройства памяти и высших мозговых функций. До сих пор нет лекарства от этой болезни, но можно замедлить развитие болезни, — сказал Шейфер.

Часто первичные симптомы списывают на возрастные изменения. Узнать болезнь Альцгеймера можно по снижению памяти на текущие события, трудности в нахождении слов, припоминании имен, становится хуже концентрация во время разговора, чтения, просмотра фильма, есть затруднения в ориентации в знакомой местности.

Также присутствуют тревожно-депрессивные переживания, волнение ухудшает память и внимание, появляется склонность к подозрениям и конфликтам. Именно на этой стадии важно обратиться к врачу-психиатру. Если этого не сделать сформируется деменция.

На поздней стадии болезни Альцгеймера у человека потеряна ориентация в месте и времени, апатия и безучастность, возможны вспышки речевой и физической агрессии. Он бесцельно двигается, например, ходит из угла в угол, перекладывает вещи, а также с трудом узнает близких и не может пользоваться простыми бытовыми предметами, одеться, поесть.

Для профилактики очень важно, чтобы пожилой человек общался, работал по мере сил, занимался любимым делом. Внимание следует уделять и сохранению памяти, для этого нужно полноценно спать и двигаться. Специалист рекомендует посильную физкультуру и прогулки на свежем воздухе.

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