Крупный пожар произошел на насосной станции в Новокуйбышевске 21 сентября

По некоторым данным, причиной пожара могла стать разгерметизация оборудования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 21 сентября 2023 года, поздним вечером произошел крупный пожар в городе Новокуйбышевск Самарской области. Собственный источник «КП-Самара» сообщил, что загорелась насосная станция.

— Площадь возгорания достигла 50 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет, — рассказали «КП-Самара».

По некоторым данным, причиной пожара могла стать разгерметизация оборудования, однако точные причины ЧП предстоит выяснить экспертам. В настоящий момент все обстоятельства произошедшего тоже неизвестны.

Судя по видеокадрам в социальных сетях, огонь был сильный и был заметен даже издалека с дороги. А огромный столб черного дыма поднимался ввысь. Сейчас пожар уже локализовали.