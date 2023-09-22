В Самаре молодогвардейцы помогают плести маскировочные сети для участников СВО

Волонтеры из Самары продолжают помогать российским военнослужащим / Фото: Единая Россия

Самарские волонтеры продолжают помогать российским военнослужащим, которые принимают участие в СВО. Активисты из разных районов областной столицы участвуют в плетении маскировочных сетей.

— Маскировочные сети плетем из рыболовных, похожих на природные текстуры. Цвет может быть зеленый, коричневый. Для зимы выбираем сети базового белого цвета. К изделию привязываем ленты из синтетического материала. Выбираем для этого ткани износостойкие и быстросохнущие. За один день можно сплести целую маскировочную сеть, если работают три-четыре человека, — рассказала активист «Молодой Гвардии Единой России» из Самарского района Арина Акаева.

Отметим, молодогвардейцы нередко помогают активистам дружественных НКО, которые оказывают поддержку фронту и бойцам. К примеру, ребята из «МГЕР» Ленинского и Промышленного районов приняли участие в мастер-классе по плетению маскировочных сетей, который прошел на базе центра начальной военной подготовки «Рокот». Молодогвардейцы из Железнодорожного района помогли с плетением масксетей активистам проекта «Народная сеть», а из Советского района — волонтерскому сообществу «Самара для фронта». В скором времени изделия, которые создали самарские волонтеры, вместе с другой гуманитарной помощью отправят на передовую.

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