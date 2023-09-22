Сборная России по регби впервые сыграет в Самаре 21 октября

Сборная страны сыграет на стадионе "Солидарность Арена" / Фото: Федерация регби России

Сборная России по регби впервые сыграет в Самаре. Матч состоится на стадионе «Солидарность Арена» 21 октября 2023 года. Национальная команда сыграет там со сборной легионеров PARI чемпионата России, которая называется «Русские Барбарианс». Об этом сообщили в Федерации регби России.

Матч пройдет в рамках фестиваля «Время регби», который состоится в Самаре 20-21 октября. Против сборной России выступят игроки из ЮАР, Грузии, Тонга и Намибии. Встреча на «Солидарность Арене» намечена на 11:00 по московскому времени 21 октября.

- Хотелось бы поблагодарить губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за то, что он с радостью принял наше предложение о проведении матча сборной России по регби на поле «Солидарность Арены». Помимо самого матча, планируются еще два детских турнира,- рассказал президент Федерации регби России Игорь Артемьев.

По его словам, сейчас идет подготовка дорожной карты сотрудничества между Федерацией регби и Самарской области. Зампредседателя регионального правительства Александр Фетисов, в свою очередь, отметил, что матч сборной должен стать хорошим импульсом для нового витка развития регби в Самаре. Власти губернии видят большой потенциал у этого вида спорта.

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