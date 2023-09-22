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НовостиОбщество22 сентября 2023 6:41

В Самарской области усилят контроль за приемом пациентов с признаками ОРВИ

В Самарской области обеспечат работу всех фильтр-боксов в поликлиниках
Ирина СИНЕГУБОВА
Особое внимание в медицинских учреждениях уделяют термометрии при входе и масочному режиму.

Особое внимание в медицинских учреждениях уделяют термометрии при входе и масочному режиму.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян поручил главным врачам взять на строгий контроль готовность учреждений к приему пациентов с признаками ОРВИ. Это связано с резким ростом заболеваемости.

— Нужно обеспечить работу всех фильтр-боксов в поликлиниках для приема пациентов с признаками ОРВИ, организовать амбулаторную помощь преимущественно на дому силами мобильных медицинских бригад, — сказал министр.

Также Армен Бенян отметил, что особое внимание в медицинских учреждениях стоит уделить термометрии при входе и масочному режиму. Главные врачи должны лично в рамках выездов контролировать организацию работы и соблюдение противоэпидемических мер.

Напомним, вызвать врача на дом при наличии симптомов ОРВИ можно по телефону 122. В Самаре уже идет прививочная кампания от гриппа, скоро закупят и вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции – ожидается поставка 20 тысяч доз.

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