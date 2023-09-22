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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 6:58

В Самарской области мужчину обворовали в баре

Злоумышленник из Новокуйбышевска украл у мужчины телефон, деньги и карту
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленника задержали

Злоумышленника задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области местный житель обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что его обокрали в баре.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местный житель сообщил правоохранителям о краже телефона, денег и банковской карты. Потерпевший рассказал, что отдыхал в одном из питейных заведений и ненадолго отлучился от своего столика, а когда вернулся, то обнаружил пропажу. В чехле телефона находились деньги – 4500 рублей, а с банковской карты списали 2000.

Сотрудники полиции изучили записи с камер и задержали злоумышленника. Мужчина признался, что купил парфюм и туалетные принадлежности. Уголовное дело направили в суд.