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НовостиОбщество22 сентября 2023 7:27

Самарца задержали из-за неопрятного внешнего вида, а он оказался в розыске

Росгвардейцы задержали самарца, скрывавшегося от органов дознания
Ирина СИНЕГУБОВА
Жителя областного центра искали полицейские Волжского района.

Жителя областного центра искали полицейские Волжского района.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары сотрудники Росгвардии задержали жителя Самары, который скрывался от органов дознания. Он привлек внимание своим неопрятным внешним видом.

— Днем на маршруте патрулирования на улице Ново-Вокзальной мужчину задержали возле одного из домов. Увидев патрульный автомобиль, он резко изменил направление движения, ускорился и попытался скрыться, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Самарской области.

Сотрудники решили узнать причину такого поведения. При проверке личность мужчины по информационным базам данных выяснилось, что 39-летний самарец находится в розыске как скрывшийся от органов дознания.

Жителя областного центра искали полицейские Волжского района. Сотрудники Росгвардии передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

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