В Самарской области закрыли пивной магазин у детской площадки

Иск рассмотрели в суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области судебные приставы обязали предпринимателя закрыть пивной магазин. Заведение было открыто рядом с детскими и спортивными площадками.

По информации ГУФССП России по Самарской области, владелец открыл алкогольный магазин в многоквартирном доме. При этом, он нарушил действующее законодательство и организовал вход со стороны двора. Судебные приставы обязали предпринимателя прекратить свою деятельность. Дело направили в суд.

Правоохранители рассмотрели исковое заявление. Сотрудник службы уведомил об этом владельца магазина и предупредил об ответственности. Предприниматель прекратил свою деятельность.