Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 сентября 2023 7:38

В Самарской области закрыли пивной магазин у детской площадки

Предпринимателя обязали прекратить деятельность в Тольятти
Алена ПРОВКИНА
Иск рассмотрели в суде

Иск рассмотрели в суде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области судебные приставы обязали предпринимателя закрыть пивной магазин. Заведение было открыто рядом с детскими и спортивными площадками.

По информации ГУФССП России по Самарской области, владелец открыл алкогольный магазин в многоквартирном доме. При этом, он нарушил действующее законодательство и организовал вход со стороны двора. Судебные приставы обязали предпринимателя прекратить свою деятельность. Дело направили в суд.

Правоохранители рассмотрели исковое заявление. Сотрудник службы уведомил об этом владельца магазина и предупредил об ответственности. Предприниматель прекратил свою деятельность.