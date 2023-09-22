Праздник урожая и искусства «Сад культур» пройдет в Самаре 23-24 сентября

Прийти на лекции, мастер-классы и концерты могут все желающие бесплатно. Фото: "Сад Культур"

В ближайшие выходные дни, 23 и 24 сентября, в Самаре возле Фабрики-кухни пройдет осенний праздник урожая и искусства «Сад культур». В рамках него запланирован целый ряд мероприятия в сквере «Сад Баланса».

— Пройдут экскурсии, лектории, мастер-классы, садово-художественный своп и концерт под открытым небом. Прийти могут все желающие бесплатно, — рассказали в самарской Третьяковке.

Так, 23 сентября с 13:00 до 14:00 состоится ботаническая экскурсия с ландшафтным архитектором, с 13:00 до 18:30 – семейный мастер-класс «Теплица на подоконнике», с 14:00 до 15:30 – лекция «РСО для чайников», с 15:30 до 17:00 – лекция «Город и огород: советские земледельческие практики», с 17:00 до 18:30 – лекция «Цветы и плоды в архитектурном декоре Самары», с 18:30 до 19:30 – концерт группы «Лето Луна».

Завершится день показом коллекции апсайкл-украшений «Kulema заводская». Воскресенье тоже будет насыщено лекциями, мастер-классами и другим интерактивом. Посмотреть подробно, что включает в себя программа мероприятия, можно в сообществе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал