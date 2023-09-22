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НовостиОбщество22 сентября 2023 9:55

Самарец избил пенсионера тростью и забрал его деньги

В Самарской области злоумышленник похитил деньги у пожилого мужчины
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемого задержали сотрудники полиции

Подозреваемого задержали сотрудники полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском районе Самарской области местный житель обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что возле киоска его избил и обокрал неизвестный.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в середине сентября потерпевший рассказал правоохранителям о происшествии в Водинском массиве. Неизвестный мужчина избил пенсионера тростью и украл у него 7 тысяч рублей. Сотрудники дежурной части уточнили приметы злоумышленника и задержали подозреваемого.

Задержанный признал свою вину и рассказал, что увидел пожилого человека, у которого в руках были деньги. Средства злоумышленник хотел потратить на личные нужды. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии.